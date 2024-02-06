«Американцы не знают, какие у него цели». Такер Карлсон раскрыл детали интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон пообещал вскоре взять интервью у Путина

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина.

Политический обозреватель записал видеообращение из Москвы на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя.

Мы в Москве. Мы здесь, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре мы сделаем это Такер Карлсон американский журналист

По его словам, посмотреть интервью с Путиным можно будет бесплатно на сайте журналиста. На главной странице появился анонс.

Каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования на нашем сайте TuckerCarlson.com Такер Карлсон американский журналист

Посетителю сайта предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда разговор с российским президентом будет опубликован.

Карлсон также сообщил, что его команда сама оплатила поездку в Москву, они не брали денег от какой-либо группы или правительства.

4 февраля Такера Карлсона заметили в Москве. Об этом сообщил его коллега Дженсон Хинкл. Он выразил надежду, что Карлсон приехал в столицу, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

6 февраля американское издание Newsweek допустило, что бывший ведущий телеканала Fox News встретился с российским лидером и взял у него интервью. Однако подтвердить эту информацию журналисты не смогли.

Карлсон заявил, что большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине

Карлсон объяснил, что берет интервью у Путина, потому что большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине.

Через два года с начала войны, которая меняет весь мир, большинство американцев не информированы. У них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе — здесь в России или через 600 миль отсюда на Украине Такер Карлсон американский журналист

До этого американский политолог Джон Вароли в свете предстоящего интервью Карлсона с российским лидером рассказал о жестокой цензуре в США. Он отметил, что 99 процентов информационного пространства в США находится под контролем правящего класса и Белого дома. Политики, пояснил он, не дают жителям узнать информацию, которая отличается от пропаганды.

Карлсон заявил, что Илон Маск не будет блокировать его интервью с Путиным в соцсети X

Экс-ведущий Fox News заявил, что американский бизнесмен Илон Маск не будет блокировать его интервью с Путиным в соцсети X, которой он владеет.

Илон Маск пообещал не блокировать это интервью, когда оно будет размещено на его платформе X. И мы благодарны ему за это. Западные правительства, наоборот, наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео на других менее важных платформах. Они боятся информации, которую не могут контролировать Такер Карлсон американский журналист

Ранее Маск оценил предложение запретить въезд в США экс-ведущему телеканала Fox News за посещение России. «Согласен», — прокомментировал бизнесмен публикацию журналиста Брайана Красенштейна, который раскритиковал предложение запретить въезд Карлсону в США из-за возможного интервью с Путиным. С подобной идеей выступил американский политолог Уильям Кристол.

Карлсон обвинил Белый дом в попытках сорвать интервью с российским лидером

Такер Карлсон заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать его интервью с Владимиром Путиным. Первый раз это произошло три года назад, второй — сейчас, в преддверии поездки в Москву.

Свобода слова — наше право по рождению, мы родились с правом говорить, во что верим. Это право не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме. Но они в любом случае пытаются Такер Карлсон американский журналист

По словам экс-ведущего Fox News, почти три года назад администрация президента США Джо Байдена шпионила за смс-перепиской его команды, а затем слила их содержание в подконтрольные ей СМИ, чтобы сорвать планы пообщаться с российским лидером.

Карлсон выразил уверенность, что в прошлом месяце американские власти делали то же самое, но поездка в Москву все равно состоялась.

В сентябре 2023 года Такер Карлсон уже обвинял администрацию США в том, что она сорвала его планы провести интервью с российским лидером. По его словам, Белый дом на протяжении многих лет предпринимал «очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что не в курсе того, кто запрещал Карлсону брать интервью у российского президента. Он подчеркнул, что американские власти не имеют к этому запрету никакого отношения.

Карлсон назвал интервью Зеленского для США отвратительной пропагандой

Карлсон отметил, что американские СМИ, беря многочисленные интервью у президента Украины Владимира Зеленского, занимаются не журналистикой, а пропагандой «в самой отвратительной форме».

Они сделали множество интервью с Зеленским. Они устраивают воодушевляющие сессии с целью усилить требование Зеленского о том, чтобы США еще глубже вступили в военные действия в Восточной Европе и платили за нее. Это не журналистика Такер Карлсон американский журналист

По словам телеведущего, он предложил украинскому лидеру дать ему интервью. Карлсон выразил надежду, что тот согласится.

Что известно о возможном интервью Карлсона с Путиным?

Американский политолог Джон Вароли считает, что Карлсон приехал в Москву для интервью с Путиным. Он также предположил, что в случае если Карлсон не сможет побеседовать с главой государства, он возьмет интервью у кого-то, кто занимает высокий пост в российском правительстве.

Сам телеведущий не опроверг возможность интервью с российским лидером, ответив на соответствующий вопрос журналиста: «Посмотрим».

Автомобиль Карлсона заметили у здания администрации президента России. Машина журналиста покидала ее территорию вечером в понедельник, 5 февраля.

Телеканал «Царьград» сообщил, что Карлсон взял интервью у некого собеседника в Москве, однако не раскрыл деталей и имени этого человека.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в планах президента России Владимира Путина пока нет интервью зарубежным СМИ.

Аналогичное заявление пресс-секретарь российского лидера сделал в сентябре, отметив, что момент для общения главы государства с иностранными журналистами еще не настал.

Тогда Песков подчеркнул, что российский лидер предельно откровенен в общении с зарубежными СМИ, он дает развернутые ответы и поясняет позицию российского государства. В случае интервью с Карлсоном глава государства поступит аналогично.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил, что интервью американского журналиста с российскими депутатами возможно, если такая заявка поступит от самого политического обозревателя.