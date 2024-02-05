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15:55, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск оценил предложение запретить въезд в США Карлсону после визита в Россию

Маск не поддержал предложение запретить въезд в США Карлсону за визит в Россию

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск оценил предложение запретить въезд в США журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону за посещение России. В посте, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter), он не поддержал эту идею.

«Согласен», — прокомментировал бизнесмен публикацию журналиста Брайана Красенштейна, который раскритиковал предложение запретить въезд Карлсону в США из-за возможного интервью с президентом России Владимиром Путиным. В посте журналист, в частности, заявил, что эта идея противоречит принципам свободы информации.

Ранее американский политолог Уильям Кристол в своем аккаунте в X предложил запретить въезд в США журналисту из-за его возможного интервью с российским лидером. «Возможно, нам нужно полностью запретить Такеру Карлсону въезд в Соединенные Штаты до тех пор, пока представители нашей страны не разберутся, что происходит», — написал он.

О том, что Карлсон прибыл в Москву, стало известно 4 февраля. Журналиста заметили в Большом театре. Американский политолог Джон Вароли предположил, что экс-ведущий Fox News приехал в Россию, чтобы взять интервью у Путина. Сам Карлсон ответил словом «посмотрим» на вопрос о том, собирается ли он побеседовать с президентом.

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      Олег Давыдов
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