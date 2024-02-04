«Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным». Американского ведущего Такера Карлсона заметили в Москве

Журналист Хинкл: американского ведущего Такера Карлсона заметили в Москве

Известного американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона заметили в Москве. Об этом сообщил его коллега Дженсон Хинкл. Он выразил надежду, что Карлсон приехал в столицу, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным Джексон Хинкл американский журналист

В неофициальном Telegram-канале Большого театра «Театральная,1» появилось фото американского телеведущего в театральной ложе.

Публикация сопровождается комментарием о том, что журналист Такер Карлсон «зашел сегодня в Большой театр на балет "Спартак"».

24 апреля сообщалось об уходе Такера Карлсона с американского телеканала Fox News. Он стал одним из самых известных телеведущих США, в том числе из-за критики действующего президента страны Джо Байдена.

Карлсон обвинял американские власти в срыве интервью с Путиным

В сентябре 2023 года Такер Карлсон заявил, что власти США сорвали его планы провести интервью с российским лидером.

По его словам, американская администрация на протяжении многих лет предпринимала «очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ.

Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня Такер Карлсон американский журналист

Телеведущий добавил, что медиа в США не отреагировали на этот запрет. Ни один журналист не возмутился, почему «нельзя слышать голос Путина», добавил он.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер в свою очередь заявил, что не в курсе того, кто запрещал Карлсону брать интервью у российского президента. Он подчеркнул, что американские власти не имеют к этому запрету никакого отношения.

В Конгрессе заявили о страхе властей США перед интервью Карлсона с Путиным

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что действующие американские власти боятся интервью Такера Карлсона с президентом России.

Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина Марджори Тейлор Грин член Палаты представителей Конгресса США

Она добавила, что власти США ненавидят, когда кто-то вроде Карлсона не следует их сценарию. Грин подчеркнула, что именно от таких журналистов американцы слышат правду.

В Кремле отмечали, что момент для интервью западных СМИ с Путиным еще не настал

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что момент для общения западных СМИ с российским лидером еще не настал.

Он ответил на вопрос журналистов о возможности общения Путина с Такером Карлсоном. По словам пресс-секретаря главы государства, ежедневно приходят десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к президенту дать интервью.

Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность серьезно одурманена такой русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков подчеркнул, что российский лидер предельно откровенен в общении с зарубежными СМИ, он дает развернутые ответы и поясняет позицию российского государства. В случае интервью с Карлсоном глава государства поступит аналогично.

Будет ли Карлсон среди тех, кто будет рассматриваться в качестве такого интервьюера — подождем, увидим Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В октябре президент России заявил, что американские средства массовой информации часто искажают действительность. Путин охарактеризовал западные СМИ словами «они вас нехорошему научат».

