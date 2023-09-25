Госдеп прокомментировал информацию о запрете Карлсону брать интервью у Путина

Миллер: Госдеп не имеет отношения к запрету Карлсону брать интервью у Путина

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что не в курсе того, кто запрещал журналисту Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина. Слова Миллера приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что американские власти не имеют к этому запрету никакого отношения. «Я понятия не имею, о чем он говорит», — сказал Миллер представителям СМИ, комментируя слова Карлсона.