В Кремле рассказали о просьбах западных СМИ об интервью с Путиным

Песков: момент для интервью Путина западным СМИ обязательно наступит

Время для интервью президента России Владимира Путина западным СМИ еще не настало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам Пескова, Кремль «ежедневно получает десятки запросов» об организации интервью с главой государства, в том числе и от американских СМИ.

Момент для такого интервью обязательно наступит, заверил пресс-секретарь. Однако сейчас, по его мнению, западная аудитория не способна воспринимать взгляд Путина на происходящие в мире события. Общественность на Западе «серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой», пояснил Песков. Представитель Кремля подчеркнул откровенность, с которой Путин общается с иностранными журналистами и доносит до них позицию российского государства.

На вопрос о том, может ли в качестве такого интервьюера выступить американский журналист Такер Карлсон, Песков ответил: «Подождем — увидим».

Ранее Карлсон обвинил американское правительство в срыве его интервью с Путиным. По словам Карлсона, американские медиа не отреагировали на этот запрет. Он добавил, что ни один журналист не возмутился, почему «нельзя слышать голос Путина».

