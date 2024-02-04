Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:52, 4 февраля 2024Мир

В Конгрессе заявили о страхе властей США перед интервью Карлсона с Путиным

Конгрессвумен Грин заявила, что власти США боятся интервью Карлсона с Путиным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х заявила, что действующие американские власти боятся интервью известного журналиста, бывшего ведущего телеканал Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — подчеркнула конгрессвумен.

Она добавила, что власти США ненавидят, когда кто-то вроде Карлсона не следует их сценарию. Грин подчеркнула, что именно от таких журналистов американцы слышат правду.

Ранее экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона заметили в Москве. Об этом сообщил его коллега Дженсон Хинкл. Он выразил надежду, что Карлсон приехал в столицу, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад захотел выставить России условие перед конфискацией активов в пользу Украины. В чем заключается этот план?

      Экс-главком силами НАТО в Европе оценил возможность войны на Ближнем Востоке

      В США раскрыли места следующих после Украины конфликтов с Россией

      В США обвинили Киев в отправке украинцев на убой с целью досадить России

      В Британии рассказали о стремлении снизить число жертв ударов в Йемене

      В Конгрессе заявили о страхе властей США перед интервью Карлсона с Путиным

      Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи

      В Британии рассказали о желании Запада спровоцировать войну с Россией

      В Польше усомнились в способности Украины выжить без помощи Запада

      Стало известно о планах США получить оплату от Турции за обслуживание F-35

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше