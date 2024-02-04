В Конгрессе заявили о страхе властей США перед интервью Карлсона с Путиным

Конгрессвумен Грин заявила, что власти США боятся интервью Карлсона с Путиным

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х заявила, что действующие американские власти боятся интервью известного журналиста, бывшего ведущего телеканал Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — подчеркнула конгрессвумен.

Она добавила, что власти США ненавидят, когда кто-то вроде Карлсона не следует их сценарию. Грин подчеркнула, что именно от таких журналистов американцы слышат правду.

Ранее экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона заметили в Москве. Об этом сообщил его коллега Дженсон Хинкл. Он выразил надежду, что Карлсон приехал в столицу, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.