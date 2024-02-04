В США назвали интервью с Путиным целью визита Такера Карлсона в Россию

Политолог Вароли: интервью с Путиным может быть целью Такера Карлсона в России

Журналист из США, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон впервые совершил визит в Россию с целью взять интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский политолог Джон Вароли. Его слова передает в телеканал РЕН ТВ в Telegram.

«С большой долей вероятности можем сказать, что Такер Карлсон приехал, чтобы взять интервью у вашего президента Владимира Путина. Я думаю, это очень вероятно. А если по каким-то причинам это невозможно, то он возьмет интервью у кого-то, кто также занимает высокий пост в российском правительстве», — сказал эксперт.

Ранее в неофициальном Telegram-канале Большого театра «Театральная, 1» появилось фото Карлсона в театральной ложе.

Публикация сопровождается комментарием о том, что журналист Такер Карлсон «зашел сегодня в Большой театр на балет "Спартак"».