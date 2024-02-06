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22:28, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсон отказался считать интервью Зеленского американским СМИ журналистикой

Карлсон назвал интервью Зеленского СМИ в США пропагандой, а не журналистикой

Фото: Marco Bello / Reuters

Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон рассказал, что отказывается считать многочисленные интервью президента Украины Владимира Зеленского СМИ в США журналистикой, назвав это государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме. Он этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

«Они сделали множество интервью с Зеленским. Они устраивают воодушевляющие сессии с целью усилить требование Зеленского о том, чтобы США еще глубже вступили в военные действия в Восточной Европе и платили за нее», — заявил журналист.

По его словам, все это является не журналистикой, а государственной пропагандой в ее самой отвратительной форме. Карлсон также подчеркнул, что из-за этого умирают люди.

Ранее Карлсон анонсировал интервью с российским лидером. По его словам, Белый дом дважды пытался его сорвать. Он также подчеркнул, что американцы имеют полное право знать все, что могут о конфликте, в который они вовлечены.

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      Марина Совина
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