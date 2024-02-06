Песков высказался о слухах об интервью Путина Карлсону

Песком заявил, что не будет комментировать передвижения журналиста Карлсона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о слухах об интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова приводит РИА Новости.

«Я никак не комментирую передвижения американского журналиста [Карлсона]», — ответил Песков журналистам на вопрос о возможном интервью Карлсона.

Ранее сообщалось, что автомобиль Карлсона заметили у здании администрации президента России. Машина журналиста покидала его территорию вечером в понедельник, 5 февраля.

Бывшего ведущего телеканала Fox News заметили в Москве 3 февраля. Тогда американский политолог Джон Вароли заявил, что возможной целью визита Карлсона в Россию стало интервью с Путиным.