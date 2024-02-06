У администрации президента заметили вероятно перевозящий Карлсона автомобиль

От администрации президента отъехал вероятно перевозящий Карлсона автомобиль

Автомобиль, на котором, вероятно, перевозят по Москве американского журналиста Такера Карлсона, заметили у администрации президента России. Об этом вечером в понедельник, 5 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Уточняется, что машина покидала территорию администрации главы государства.

3 февраля в Москве заметили американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Политолог Джон Вароли предположил, что обозреватель приехал в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

По информации телеканала «Царьград», в Москве Карлсон взял интервью у некоего собеседника. Сам журналист не опроверг возможное интервью с Владимиром Путиным. «Посмотрим», — ответил ведущий на вопрос о том, действительно ли он приехал в Москву с целью взять интервью у главы РФ. При этом Telegram-канал «Вы слушали Маяк» сообщал, что Путин поздно вечером 5 февраля приехал в Кремль из своей подмосковной резиденции.