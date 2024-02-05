Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:52, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Приехавший в Москву ведущий Карлсон ответил на вопрос об интервью с Путиным

Приехавший в Москву ведущий Карлсон не опроверг возможное интервью с Путиным

Фото: Marco Bello / Reuters

Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон, приехавший в Москву, не опроверг возможное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео с его комментарием опубликовали у себя в Telegram-канале «Известия».

Собеседник Карлсона поинтересовался у него, намерен ли тот взять интервью у российского лидера. «Посмотрим», — с улыбкой ответил ведущий.

Журналист также заявил, что приехал в Москву, так как хотел посмотреть на Россию. «Я так много читал о ней, но никогда не видел ее. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — прокомментировал Карлсон вопрос о цели визита в страну.

О том, что Карлсона заметили в Москве, сообщалось в воскресенье, 4 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали почти за полтриллиона рублей. Реорганизацию компании обсуждали с начала СВО

      Обнаружены вымершие деревья с уникальной кроной

      В Германии предсказали потерю Украиной еще больших территорий

      Байден нецензурно выругался о премьере Израиля

      Приехавший в Москву ведущий Карлсон ответил на вопрос об интервью с Путиным

      Путин поручил выдавать ипотеку под 2 процента одной категории россиян

      Первые в 2024 году свадьбы прошли в московском метро

      Власти Польши прослушивали переговоры Тихановской во время ее визитов в страну

      Собчак изменила внешность на фото и была высмеяна в сети

      В российском городе рыбак на льдине врезался в опору моста и исчез

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше