Приехавший в Москву ведущий Карлсон ответил на вопрос об интервью с Путиным

Приехавший в Москву ведущий Карлсон не опроверг возможное интервью с Путиным

Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон, приехавший в Москву, не опроверг возможное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео с его комментарием опубликовали у себя в Telegram-канале «Известия».

Собеседник Карлсона поинтересовался у него, намерен ли тот взять интервью у российского лидера. «Посмотрим», — с улыбкой ответил ведущий.

Журналист также заявил, что приехал в Москву, так как хотел посмотреть на Россию. «Я так много читал о ней, но никогда не видел ее. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — прокомментировал Карлсон вопрос о цели визита в страну.

О том, что Карлсона заметили в Москве, сообщалось в воскресенье, 4 февраля.