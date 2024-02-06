Путин поздно вечером приехал в Кремль

«Вы слушали Маяк»: президент Путин поздно вечером 5 февраля приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин поздно вечером в понедельник, 5 февраля, приехал в Кремль из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Уточняется, что глава государства прибыл в Кремль в 22:50. На опубликованных кадрах запечатлен кортеж президента, проезжающий по улице в Москве.

Ранее стало известно, что оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.

3 февраля в Москве заметили американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Политолог Джон Вароли предположил, что обозреватель приехал в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина.