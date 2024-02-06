Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:31, 6 февраля 2024Россия

Путин поздно вечером приехал в Кремль

«Вы слушали Маяк»: президент Путин поздно вечером 5 февраля приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин поздно вечером в понедельник, 5 февраля, приехал в Кремль из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Уточняется, что глава государства прибыл в Кремль в 22:50. На опубликованных кадрах запечатлен кортеж президента, проезжающий по улице в Москве.

Ранее стало известно, что оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.

3 февраля в Москве заметили американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Политолог Джон Вароли предположил, что обозреватель приехал в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

      Путин поздно вечером приехал в Кремль

      Женщина совратила двух 15-летних подростков после ссоры с мужем

      Россиянка приготовила иностранцам русскую еду и раскрыла их неожиданную реакцию

      В Киеве забеспокоились об угрозе подводных лодок России для Одессы

      В США раскритиковали Трампа за нежелание помогать Украине

      Стали известны сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

      В российском регионе объявляли ракетную опасность

      Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76

      В Германии сообщили о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше