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02:54, 6 февраля 2024Россия

Стали известны сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

«Ъ»: Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Собеседники издания пояснили, что преимущественно в качестве срока для выступления главы государства перед парламентом обсуждается конец февраля, однако дата может немного сдвинуться на начало марта.

Итоговое содержание документа пока неизвестно. Однако, как стало известно изданию, в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые глава государства не раз затрагивал в своих выступлениях: это, в частности, цели России в специальной военной операции (СВО), «технологический, научный, военный» суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее, демография и семейные ценности. При этом источники напомнили, что над текстом послания президент лично работает до самого последнего момента.

2 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что подготовка Владимира Путина к посланию Федеральному собранию уже идет. Ранее Песков пообещал проинформировать о дате события.

Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года в Гостином дворе. В своей речи глава государства перечислил стоящие перед страной задачи и объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В 2022 году году мероприятие не состоялось. Тогда Песков объяснил его отмену напряженным графиком президента.

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