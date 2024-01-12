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13:18, 12 января 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: точной даты оглашения послания Путина Федеральному собранию пока нет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Точной даты оглашения послания Федеральному Собранию президентом России Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, пока точной даты нет. Мы будем вас информировать», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов.

В 2023 году глава государства огласил послание парламенту 21 февраля в Гостином дворе. В своей речи Путин перечислил ряд задач, стоящих перед страной и заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

До этого президент обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.

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      Анастасия Шейкина
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