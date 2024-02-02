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13:35, 2 февраля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что подготовка Путина к посланию Федеральному собранию уже идет

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости

Подготовка президента Владимира Путина к посланию Федеральному собранию уже идет. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом дату послания представитель Кремля не назвал.

Ранее, отвечая на аналогичный вопрос, Песков пообещал проинформировать о дате события.

Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года в Гостином дворе. В своей речи глава государства перечислил стоящие перед страной задачи и объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В 2022 году году мероприятие не состоялось. Тогда Песков объяснил его отмену напряженным графиком президента.

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      Константин Лысяков
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