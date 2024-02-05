В Госдуме ответили на вопрос о возможности интервью Такера Карлсона с депутатами

Депутат Новиков назвали возможным интервью Такера Карлсона с представителями ГД

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с представителями Государственной Думы возможно, если такая заявка поступит от самого политического обозревателя, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на вопрос о возможности общения журналиста с депутатами.

«На данный момент мне известно, что с его стороны не было запросов на интервью в Государственной Думе. Это работает именно так. Он журналист. Это сфера его деятельности. Если его что-то интересует, то он приезжает для того, чтобы свои интересы реализовать. Поэтому Государственной Думе проявлять в данном случае инициативу было бы несколько странно», — отметил Новиков.

Я думаю, что многие мои коллеги, если такая заявка поступит, найдут возможность выкроить время, особенно если это будет не на текущей неделе, а на следующей. Текущая неделя у нас региональная, и многие уехали для того, чтобы встретиться с избирателями и решить вопросы в закрепленных регионах Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам парламентария, визит Такера Карлсона в Москву вполне логичен.

«Любой медийный человек, который проявляет себя в журналистике, заинтересован в том, чтобы, освещая те или иные проблемы, знать этот вопрос не только путем изучения, но и побывав на месте. Такер Карлсон, занимаясь широким кругом тем международной повестки, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, не лишенный амбиций реализовать себя в политике, приехал в Россию, чтобы здесь более предметно увидеть все то, о чем ему приходится говорить для многомиллионной американской аудитории», — заключил депутат.

Американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Политолог Джон Вароли предположил, что обозреватель приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина.

В сентябре 2023 года Такер Карлсон рассказал, что правительство США сорвало его планы взять интервью у российского лидера. Он рассказал, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали« очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ.