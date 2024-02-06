Маск пообещал не блокировать интервью Карлсона с Путиным в соцсети X

Карлсон заявил, что Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X

Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон на своей странице в X рассказал, что предприниматель Илон Маск пообещал ему не блокировать интервью с президентом России Владимиром Путиным, когда оно будет опубликовано в социальной сети.

«Илон Маск обещал не скрывать и не блокировать это интервью, когда мы опубликуем его на его платформе X», — заявил Карлсон.

Он подчеркнул, что очень благодарен Маску за это решение.

Ранее Карлсон анонсировал интервью с российским лидером. По его словам, Белый дом дважды пытался его сорвать. Он также подчеркнул, что американцы имеют полное право знать все, что могут о конфликте, в который они вовлечены.