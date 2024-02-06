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18:55, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Американское издание заявило о встрече Карлсона с Путиным

Издание Newsweek допустило, что Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина

Фото: Unsplash

Американское издание Newsweek допустило, что журналист, бывший сотрудник телеканала Fox News Такер Карлсон встретился с президентом России Владимиром Путиным и взял у него интервью. Об этом сообщается на сайте издания.

В материале рассказывается о визите Карлсона в Москву. При этом авторы статьи, ссылаясь на пост бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в соцсети X (бывшая Twitter), заявили, что журналист мог встретиться с Путиным и взять у него интервью.

«Как я понимаю, Такер Карлсон добился желаемого», — говорится в посте Венедиктова.

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Издание подчеркнуло, что не убедилось в достоверности этого факта лично. Newsweek обратился за комментарием к Карлсону по электронной почте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать передвижения Карлсона. Так он ответил на вопрос журналистов о возможном общении Путина и экс-ведущего Fox News.

Карлсона заметили в Москве 4 февраля. Комментируя его визит, американский политолог Джон Вароли предположил, что Карлсон прибыл в Россию, чтобы взять интервью у Путина. Журналист не опроверг эти сведения.

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      Мария Большакова
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