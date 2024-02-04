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20:33, 4 февраля 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о жестокой цензуре в стране

Американский политолог Вароли рассказал о жестокой цензуре в США

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Американский политолог Джон Вароли рассказал о жестокой цензуре в США. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Он отметил, что 99 процентов информационного пространства в США находится под контролем правящего класса и Белого дома. Политики, пояснил он, не дают жителям узнать информацию, которая отличается от пропаганды.

Вароли также сообщил, что американская верхушка считает Россию главным врагом. При этом в США есть только мнение правительства, которое не хочет, чтобы народ слышал мнение со стороны, в особенности президента России Владимира Путина.

Ранее Вароли заявил, что журналист из США, экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон впервые совершил визит в Россию с целью взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

«С большой долей вероятности можем сказать, что Такер Карлсон приехал, чтобы взять интервью у вашего президента Владимира Путина. Я думаю, это очень вероятно», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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