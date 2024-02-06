Американский журналист Карлсон предложил Зеленскому дать интервью

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Об этом он рассказал в видеоролике, опубликованном в социальной сети X.

Карлсон уточнил, что его команда самостоятельно направила запрос на интервью с Зеленским. «Мы надеемся, что он согласится», — подчеркнул он.

В том же ролике Такер анонсировал интервью с российским президентом Владимиром Путиным. До этого сообщалось, что журналист провел встречу с неким собеседником в Москве.