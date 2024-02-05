В Кремле ответили на вопрос об интервью Путина Карлсону

Песков заявил, что в планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в планах президента России Владимира Путина пока нет интервью зарубежным СМИ. Таким образом он ответил на вопрос о возможности проведения интервью российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном, приехавшим в Москву. Его слова передает ТАСС.

«Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Ранее Карлсон не опроверг возможное интервью с президентом России. Говоря о цели визита в Россию, журналист сообщил, что «хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено».

О том, что американский журналист прибыл в Москву, стало известно 4 февраля.