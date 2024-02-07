Раскрыты новые подробности интервью Путина журналисту Карлсону
Американский ведущий Алекс Джонс заявил, что интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону длится два часа. Новые подробности беседы российского лидера с Карлсоном он раскрыл в своем видео, опубликованном в X (бывшая Twitter).
По словам Джонса, о том, что беседа длилась два часа, ему сообщил в переписке сам Карлсон. «Он сказал, что скоро опубликует его (интервью с Путиным — прим. «Ленты.ру»), не будет медлить. И оно войдет в историю», — добавил ведущий.
Джонс назвал интервью эпичным. «Все цензоры сейчас находятся в состоянии полной паники», — также заявил он.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным во вторник, 6 февраля. Он заявил, что решил поговорить с российским президентом, так как большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. Журналист также заверил, что интервью будет опубликовано целиком и без монтажа.