Раскрыты новые подробности интервью Путина журналисту Карлсону

Ведущий Алекс Джонс заявил, что интервью Путина Карлсону длится два часа

Американский ведущий Алекс Джонс заявил, что интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону длится два часа. Новые подробности беседы российского лидера с Карлсоном он раскрыл в своем видео, опубликованном в X (бывшая Twitter).

По словам Джонса, о том, что беседа длилась два часа, ему сообщил в переписке сам Карлсон. «Он сказал, что скоро опубликует его (интервью с Путиным — прим. «Ленты.ру»), не будет медлить. И оно войдет в историю», — добавил ведущий.

Джонс назвал интервью эпичным. «Все цензоры сейчас находятся в состоянии полной паники», — также заявил он.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным во вторник, 6 февраля. Он заявил, что решил поговорить с российским президентом, так как большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. Журналист также заверил, что интервью будет опубликовано целиком и без монтажа.