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21:05, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

Просмотры интервью Путина оценили в миллиард

Симоньян заявила, что интервью Путина Карлсону набрало почти миллиард просмотров
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян рассказала, что попросила коллег посчитать просмотры, несмотря на то, что это «сложно и трудно» из-за количества ресурсов, на которых оно опубликовано

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, (...) факт», — отметила она.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.

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      Юлия Мискевич
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