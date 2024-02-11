Просмотры интервью Путина оценили в миллиард

Симоньян заявила, что интервью Путина Карлсону набрало почти миллиард просмотров

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян рассказала, что попросила коллег посчитать просмотры, несмотря на то, что это «сложно и трудно» из-за количества ресурсов, на которых оно опубликовано

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, (...) факт», — отметила она.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.