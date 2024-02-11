Просмотры интервью Путина оценили в миллиард
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян рассказала, что попросила коллег посчитать просмотры, несмотря на то, что это «сложно и трудно» из-за количества ресурсов, на которых оно опубликовано
«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, (...) факт», — отметила она.
Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За первые сутки публикация Карлсона с интервью в X набрала более ста миллионов просмотров.