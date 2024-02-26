Песков раскрыл детали подготовки Путина к посланию Федеральному собранию

Песков: Путин лично работает над текстом послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин лично работает над текстом послания Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Процесс подготовки Песков описал как «весьма напряженный».

Президент будет готовиться к оглашению послания в понедельник, вторник и среду, отметил Песков. Итоговый документ – «это текст президентский», подчеркнул пресс-секретарь.

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Ранее сам глава государства описал содержание послания как постановку задач на ближайшие шесть лет. Путин заявил, что ждет от граждан сильных идей, которые можно сформулировать не только в рамках послания, но и в развитии России на ближайшую историческую перспективу.