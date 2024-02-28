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13:28, 28 февраля 2024Россия

Послание Путина покажут на больших экранах крупных городов России

Послание Путина Федеральному собранию покажут на больших экранах крупных городов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля покажут на больших уличных экранах МАЕР в Москве и других крупных городах страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МАЕР.

В сообщении МАЕР уточняется, что помимо видеотрансляции послания на экраны будут также выведены ключевые цитаты из речи президента. Ожидается, что трансляция охватит свыше 15,2 миллиона человек с 29 февраля по 1 марта.

Как уточнил владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор, для охвата как можно большего количества людей трансляция основных тезисов президента продолжится 2 и 3 марта. По его оценкам, это поможет достичь охвата в 20 миллионов человек.

Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России. Показ будет бесплатным.

Президент России огласит послание Федеральному собранию в четверг, 29 декабря. По словам самого Путина, послание будет постановкой задач «на ближайшие как минимум шесть лет».

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      Владислав Толстиков
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