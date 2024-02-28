Послание Путина покажут на больших экранах крупных городов России

Послание Путина Федеральному собранию покажут на больших экранах крупных городов

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля покажут на больших уличных экранах МАЕР в Москве и других крупных городах страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МАЕР.

В сообщении МАЕР уточняется, что помимо видеотрансляции послания на экраны будут также выведены ключевые цитаты из речи президента. Ожидается, что трансляция охватит свыше 15,2 миллиона человек с 29 февраля по 1 марта.

Как уточнил владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор, для охвата как можно большего количества людей трансляция основных тезисов президента продолжится 2 и 3 марта. По его оценкам, это поможет достичь охвата в 20 миллионов человек.

Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 20 городов России. Показ будет бесплатным.

Президент России огласит послание Федеральному собранию в четверг, 29 декабря. По словам самого Путина, послание будет постановкой задач «на ближайшие как минимум шесть лет».