В Госдуме назвали предположительные темы послания Путина Федеральному собранию

Депутат Перминов: Путин в послании затронет темы СВО и внутренней политики

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронет темы внутренней политики и специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Перминов, его слова приводит «360».

«Я думаю, что это будет выступление, в котором президент коснется многих сфер жизни России. Он уделит внимание вопросам, связанным со спецоперацией, затронет внутреннюю политику: развитие производства, рост экономики, повышение благосостояния и качества жизни граждан», — пояснил парламентарий.

Депутат предположил, что Путин выскажется о внешней политике России в контексте спецоперации. Также глава государства может дать оценку импортозамещению, что напрямую связано с экономикой страны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на оглашении послания парламенту будут присутствовать участники специальной военной операции (СВО).

В Конституции России сказано, что президент должен обращаться к Федеральному собранию с ежегодным посланием о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку ситуации в стране.