Песков заявил о продолжении Путиным работы над посланием Федеральному собранию

Песков: Путин на данный момент продолжает работу над посланием парламенту

Президент России Владимир Путин на данный момент продолжает работу над посланием Федеральному собранию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием Федеральному собранию Российской Федерации. Он продолжает работать над этим документом», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что весь оставшийся день глава государства будет заниматься внутренними совещаниями, связанными с вопросами, которые президент планирует озвучить в ходе грядущего мероприятия.

Ранее Песков сообщал, что на оглашении послания парламенту будут присутствовать участники специальной военной операции (СВО).

В Конституции России сказано, что президент должен обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку ситуации в стране.