Путин заявил о стремлении России идти вперед собственным путем

Президент России Путин заверил, что страна будет идти только вперед

Президент России Владимир Путин заверил, что страна будет идти только вперед своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого. Трансляция Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, противники Москвы рассчитывали, что страна отступится и сдастся, однако подобного не будет. Он подчеркнул, что на внешние вызовы Россия отвечает лишь усилением качества и эффективности работы. Путин напомнил, что в 2014 году произошла похожая ситуация, когда волна санкций стала стимулом развития, в частности для сельского хозяйства.

«Сегодня аналогичные позитивные процессы набирают силу в промышленности и в технологической сфере. При этом мы понимаем, что в текущих условиях главное для определяющего развития — это сосредоточить усилия на приоритетных задачах», подчеркнул он.

Также в ходе выступления Путин заявил о необходимости перевести экономику страны на новую модель управления. По мнению президента, эффект от подобного перехода будет комплексным, мультипликативным.