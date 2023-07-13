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18:05, 13 июля 2023Россия

Путин заявил о стремлении России идти вперед собственным путем

Президент России Путин заверил, что страна будет идти только вперед
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заверил, что страна будет идти только вперед своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого. Трансляция Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, противники Москвы рассчитывали, что страна отступится и сдастся, однако подобного не будет. Он подчеркнул, что на внешние вызовы Россия отвечает лишь усилением качества и эффективности работы. Путин напомнил, что в 2014 году произошла похожая ситуация, когда волна санкций стала стимулом развития, в частности для сельского хозяйства.

«Сегодня аналогичные позитивные процессы набирают силу в промышленности и в технологической сфере. При этом мы понимаем, что в текущих условиях главное для определяющего развития — это сосредоточить усилия на приоритетных задачах», подчеркнул он.

Также в ходе выступления Путин заявил о необходимости перевести экономику страны на новую модель управления. По мнению президента, эффект от подобного перехода будет комплексным, мультипликативным.

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    Варвара Кошечкина
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