Путин призвал управлять экономикой по-новому

Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перевести экономику страны на новую модель управления. Об этом глава государства заявил на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», его слова приводит ТАСС.

Наша принципиальная задача - перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных, — призвал участников форума Путин.

По мнению президента, эффект от подобного перехода будет комплексным, мультипликативным. Он приведет к кратному повышению качества управления и производительности труда, организует рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, обеспечит доступность услуг, сервисов, а также принципиально иные возможности для россиян.