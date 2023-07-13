Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:24, 13 июля 2023Экономика

Путин призвал управлять экономикой по-новому

Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перевести экономику страны на новую модель управления. Об этом глава государства заявил на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», его слова приводит ТАСС.

Наша принципиальная задача - перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных, — призвал участников форума Путин.

По мнению президента, эффект от подобного перехода будет комплексным, мультипликативным. Он приведет к кратному повышению качества управления и производительности труда, организует рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, обеспечит доступность услуг, сервисов, а также принципиально иные возможности для россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

    Женщина с дорогой сумкой голыми руками отбилась от двух грабителей

    Путин призвал управлять экономикой по-новому

    Украина вышла из еще одного соглашения с Россией

    В Минспорта оценили отказ МОК пригласить Россию на ОИ-2024 в установленную дату

    Сексопатолог назвала способ говорить о внешности партнера без ссор

    «Новую жизнь» в упаковке с яйцами записали на видео покупатели супермаркета

    Популярный в России комик получил гражданство Израиля

    Российский военный описал влияние кассетных боеприпасов на ход СВО

    Экс-разведчик США указал на остановку Россией экспансии НАТО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости