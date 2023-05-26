Путин рассказал о проблемах российской экономики

Путин: России в среднесрочной перспективе нужно преодолеть ряд экономических проблем

России нужно будет преодолеть ряд экономических проблем в среднесрочной перспективе, рассказал президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Говоря о сложностях, с которыми сталкивается отечественная экономика, Путин особо отметил станкостроение и дефицит комплектующих. «Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно, даже для меня», — добавил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» подсчитала, что из-за резкого падения цен на газ в Европе российский бюджет может недосчитаться 3-4 миллиардов долларов. Стоимость газа на бирже ICE уже опустилась ниже 280 долларов за тысячу кубометров, в то время как Минэкономики закладывало в бюджет цены на уровне 700 долларов. Кроме того, экспорт российского газа в ЕС в 2023 году значительно снизится по сравнению с предыдущим — с 150 до 25 миллиардов кубометров.