Оценены доходы российского бюджета после резкого падения цен на газ

«Ъ»: в 2023 году бюджет России может недосчитаться $3 млрд поступлений от экспорта газа

Из-за резкого падения цен на газ в Европе российский бюджет может недосчитаться 3-4 миллиардов долларов, подсчитал «Коммерсантъ» («Ъ»). Стоимость газа на бирже ICE уже опустилась ниже 280 долларов за тысячу кубометров, в то время как Минэкономики закладывало в бюджет цены на уровне 700 долларов.

К началу отопительного сезона в Европе газ может подорожать — к ноябрю-декабрю, вероятно, котировки поднимутся 500-600 долларов за тысячу кубометров, считает аналитик «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин. При этом экспорт российского газа в ЕС в 2023 году значительно снизится по сравнению с предыдущим — с 150 до 25 миллиардов кубометров, приводил ТАСС оценку заместителя директора Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева.

Если поставки трубопроводного газа в ЕС действительно достигнут этого уровня, а средняя цена на него в течение года составит 400 долларов за тысячу кубометров, то бюджет России недополучит 3 миллиарда поступлений от экспортной пошлины.

С начала года газ в Европе подешевел уже на 66 процентов, а от уровня сентября, когда прекратились поставки по «Северному потоку», — более чем в 12 раз. Топливо дешевеет на фоне стабильно высоких поставок сжиженного газа (СПГ) в регион, высоких температур и больших запасов в хранилищах. Кроме того, с августа по март европейские потребители сократили спрос на газ на 18 процентов. Сейчас, даже после обвала цен, европейская промышленность не торопится наращивать потребление, отмечает «Ъ».

Как сообщал Bloomberg, трейдеры ожидают, что летом на газовом рынке Европе возникнет перенасыщение, из-за чего цены на поставки упадут ниже нуля. Регион уже несколько раз сталкивался с этим явлением — в такой ситуации продавцы фактически платят за то, чтобы их газ забирали, поскольку хранить его оказывается менее выгодно.