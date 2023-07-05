Путин заявил об обнадеживающей ситуации в экономике России

Президент Путин назвал обнадеживающей ситуацию в экономике России

Сегодняшняя ситуации в экономике России лучше, чем можно было прогнозировать ранее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

По его словам, это дает надежду на выполнение всех запланированных задач. Глава государства также подчеркнул, что важно, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполняться. «Но не менее важно то, что у нас результаты — во всяком случае, пока, скажем так, осторожно — лучше ожидаемых ранее», — сказал он.

Как сообщалось ранее, Мишустин сообщил Путину, что экономика оздоравливается, а основной задачей является повышение благосостояния населения России. По его словам, задача президента по повышению доходов граждан страны выполняется.

В июне Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России в апреле выросли на 10,4 процента в годовом выражении, в марте рост составлял 2,7 процента.