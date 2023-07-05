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02:12, 5 июля 2023Экономика

Мишустин сообщил Путину об оздоровлении экономики России

Премьер Мишустин: экономика России оздоравливается, благосостояние населения повышается
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика страны оздоравливается, основой является повышение благосостояния населения. Об этом он рассказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Все это свидетельствует о таком вот оздоровлении. О том, что люди начинают получать больше доходов», — подчеркнул Мишустин.

По словам политика, поставленная Путиным задача по повышению доходов россиян выполняется.

В конце июня в Росстате рассказали, что реальные зарплаты в России в апреле выросли на 10,4 процента в годовом выражении, в марте рост составлял 2,7 процента. При этом среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 13 процентов, до 71,2 тысячи рублей. По итогам января-апреля рост составил 11,4 процента.

Ранее Владимир Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат. По его мнению, представления о том, что высокая стоимость рабочей силы снижает потенциал страны, устарели.

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    Марина Совина
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