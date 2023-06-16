Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат

Президент РФ Путин: российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат

Экономика страны должна стать экономикой высоких заработных плат, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия ведет сайт форума.

По словам Путина, российская экономика должна стать экономикой с «новыми требованиями в системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда».

Некоторые полагают, что высокая стоимость трудовых ресурсов снижает глобальную конкурентоспособность страны, отметил Путин. «Такой взгляд имел под собой определенные основания, но он устарел и не учитывает современные реалии», — заявил он.

Путин напомнил, что будущее российской экономики — в высоких технологиях, и добиваться качественной работы в этой сфере, используя низкоквалифицированный труд, невозможно.

В ходе выступления на ПМЭФ Путин также ранее призвал обратить внимание на безработицу, которая сохраняется в ряде российских регионов. Он отметил, что региональным чиновникам важно давать населению возможность получить новую специальность. Президент при этом напомнил, что безработица сейчас находится на историческом минимуме.

Также Путин подтвердил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране проиндексируют на 18,5 процента. По словам российского лидера, это намного выше сегодняшних темпов роста зарплат в стране.