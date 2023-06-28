Росстат сообщил россиянам о резком росте зарплат

Росстат: в апреле реальные зарплаты россиян выросли на 10,4 процента в годовом выражении

Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 10,4 процента в годовом выражении, в марте рост составлял 2,7 процента. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 13 процентов, до 71,2 тысячи рублей. По итогам января-апреля рост составил 11,4 процента.

Резкий рост в апреле обусловлен эффектом низкой базы. Год назад из-за скачка инфляции зарплата в реальном выражении (номинальная зарплата за вычетом инфляции) снизилась на 7,2 процента. В дальнейшем инфляция в 2022 году снижалась, поэтому результат не повторится до конца года.

Однако по сравнению с мартом в номинальном выражении зарплаты снизились на 0,5 процента, указано в тексте. Прогноз Минэкономразвития предполагает, что по итогам 2023 года в реальном выражении зарплаты в России вырастут на 5,4 процента.

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат. По его мнению, представления о том, что высокая стоимость рабочей силы снижает потенциал страны, устарели.

Вместе с тем в исследовании Центра экономического прогнозирования Газпромбанка указано, что рост реальных зарплат в России вкупе с рекордно низкой безработицей становится проблемой для экономики, потому что увеличения производительности труда не наблюдается.