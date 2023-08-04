Россию назвали пятой экономикой мира

Всемирный банк назвал Россию пятой экономикой мира по ВПП по ППС

В июле Всемирный банк обновил рейтинг стран мира по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) по состоянию на конец 2022 года, оставив Россию на пятой строчке. На это обратило внимание издание Высшей школы экономики HSE Daily.

Первые четыре позиции также не изменились — их заняли Китай, США, Индия и Япония. В десятку крупнейших экономик по ВВП по ППС также попали Индонезия, Бразилия, Франция и Великобритания. При этом страны БРИКС по совокупному ВВП обошли страны «Большой семерки» (G7).

ВВП по ППС — это ВВП страны (номинальный или реальный) в ее собственной валюте, поделенный на обменный курс по паритету покупательной способности. Это означает, что валюта одной страны конвертируется в валюту другой страны так, чтобы в обоих сравниваемых государствах на заданную сумму можно было приобрести одинаковое количество товаров и услуг. ВВП по ППС отражает уровень дохода и цен в стране и на него не влияет волатильность нацвалют к доллару. Поэтому этот показатель чаще используется аналитиками для сравнения экономик, чем ВВП в долларах.

Как отметили в HSE Daily, Россия занимает пятое место в рейтинге Всемирного банка второй год подряд, а до этого входила в топ-5 лишь однажды — в 2013 году. Затем, в 2014-м по экономике страны ударила первая волна западных санкций, связанная с присоединением Крыма, и в 2015 году ВВП страны упал на 2 процента, выведя Россию из пятерки.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что надеется на рост ВВП страны в 2023 году на 2 процента. Он отметил, что в 2022 году показатель сократился на 2,1 процента, а за январь-май текущего года вырос на 0,6 процента. Он подчеркнул, что сейчас ВВП растет ежеквартально на 0,5-0,7 процента, поэтому правительство ожидает, что по итогам 2023-го прошлогоднее падение будет полностью отыграно.