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17:48, 25 июля 2023Экономика

Путин понадеялся на рост ВВП России в 2023 году

Путин заявил, что надеется на рост ВВП России на два процента в 2023 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на рост ВВП страны в 2023 году на два процента. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что в 2022 году показатель сократился на 2,1 процента, а за январь-май текущего года вырос на 0,6 процента. Он подчеркнул, что сейчас ВВП растет ежеквартально на 0,5-0,7 процента, поэтому правительство ожидает, что по итогам 2023-го прошлогоднее падение будет полностью отыграно.

Кроме того, Путин указал, что в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства. Этому поспособствуют увеличение объемов кредитования и рост потребительского спроса.

В то же время правительство видит ряд рисков для социально-экономического развития страны, добавил президент. Одной из таких угроз является ускорение инфляции. В связи с этим необходимо сохранить ценовую стабильность экономики и обеспечить баланс спроса и предложения, заключил Путин.

Эксперты Центробанка ранее отмечали, что на темпы роста российской экономики также влияет величина разрыва в доходах населения. В результате исследования экономисты пришли к выводу, что высокое неравенство негативно влияет на динамику душевого валового регионального продукта (ВРП) в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. В то же время снижение неравенства происходило вместе с увеличением ВВП России с начала 2000-х годов.

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    Мария Грушко
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