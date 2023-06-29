Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:30, 29 июня 2023Экономика

Названа новая угроза для российской экономики

Эксперты ЦБ: увеличение неравенства в доходах населения приводит к замедлению роста ВВП РФ

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

При увеличении разрыва в доходах населения темпы роста ВВП России замедляются. В то же время рост экономики сокращает неравенство. Такую взаимосвязь увидели эксперты Центробанка в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей», которая опубликована в свежем номере журнала ЦБ «Деньги и кредит». Внимание на нее обратил РБК.

Специалисты выполняли расчеты на основе ряда показателей развития российской экономики и неравенства с 1994 по 2020 год. В результате исследования экономисты пришли к выводу, что высокое неравенство негативно влияет на динамику душевого валового регионального продукта (ВРП) в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. При этом, подчеркивается в статье, снижение неравенства происходило вместе с увеличением ВВП России с начала 2000-х годов. В основном это было обусловлено «увеличением доходов при слабой интенсивности перераспределения доходов от богатых домохозяйств к бедным».

Авторы статьи указывают, что есть ряд исследований, в которых отмечается, наоборот, позитивное воздействие неравенства на рост ВВП для всей выборки стран или только для стран с высоким и средним уровнем дохода. При этом в России статей о взаимосвязи экономического роста и неравенства доходов представлено достаточно мало. Эксперты уверены, что органам власти следует принять во внимание такую корреляцию при разработке социальной политики и макроэкономических прогнозов.

Материалы по теме:
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
26 июня 2023
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Сегодня

Ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Дмитрий Скрыпник подчеркнул, что феномен неравенства является одним из главных угроз для экономического роста — разрыв в доходах влияет на готовность населения и бизнеса инвестировать. При этом в текущих условиях санкционного кризиса этот фактор становится особенно значимым, поскольку «фактически не остается других источников роста, кроме внутренних инвестиций и доверия». По словам эксперта, одним из основных инструментов снижения неравенства является прогрессивность налогообложения.

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат. Однако эксперты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка ранее отмечали, что рост реальных зарплат в России вкупе с рекордно низкой безработицей становится проблемой для экономики, потому что увеличения производительности труда не наблюдается.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины
    Стало известно о проекте гарантий безопасности для Украины от Запада
    Банки в России захотели экономить на СМС-оповещениях
    СКР предъявил обвинение экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса и гибель 190 жителей
    Трое российских подростков пропали при спуске с горного пика
    Модель OnlyFans показала фигуру в откровенном купальнике
    Россиян предупредили о таящейся в горячем супе опасности
    В Китае назвали сроки запуска аналога Falcon 9
    В первом раунде драфта НХЛ выбрали четверых россиян
    Премьер Эстонии призвала Евросоюз взять себя в руки и вооружаться
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.