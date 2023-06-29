Названа новая угроза для российской экономики

Эксперты ЦБ: увеличение неравенства в доходах населения приводит к замедлению роста ВВП РФ

При увеличении разрыва в доходах населения темпы роста ВВП России замедляются. В то же время рост экономики сокращает неравенство. Такую взаимосвязь увидели эксперты Центробанка в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей», которая опубликована в свежем номере журнала ЦБ «Деньги и кредит». Внимание на нее обратил РБК.

Специалисты выполняли расчеты на основе ряда показателей развития российской экономики и неравенства с 1994 по 2020 год. В результате исследования экономисты пришли к выводу, что высокое неравенство негативно влияет на динамику душевого валового регионального продукта (ВРП) в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. При этом, подчеркивается в статье, снижение неравенства происходило вместе с увеличением ВВП России с начала 2000-х годов. В основном это было обусловлено «увеличением доходов при слабой интенсивности перераспределения доходов от богатых домохозяйств к бедным».

Авторы статьи указывают, что есть ряд исследований, в которых отмечается, наоборот, позитивное воздействие неравенства на рост ВВП для всей выборки стран или только для стран с высоким и средним уровнем дохода. При этом в России статей о взаимосвязи экономического роста и неравенства доходов представлено достаточно мало. Эксперты уверены, что органам власти следует принять во внимание такую корреляцию при разработке социальной политики и макроэкономических прогнозов.

Ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Дмитрий Скрыпник подчеркнул, что феномен неравенства является одним из главных угроз для экономического роста — разрыв в доходах влияет на готовность населения и бизнеса инвестировать. При этом в текущих условиях санкционного кризиса этот фактор становится особенно значимым, поскольку «фактически не остается других источников роста, кроме внутренних инвестиций и доверия». По словам эксперта, одним из основных инструментов снижения неравенства является прогрессивность налогообложения.

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат. Однако эксперты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка ранее отмечали, что рост реальных зарплат в России вкупе с рекордно низкой безработицей становится проблемой для экономики, потому что увеличения производительности труда не наблюдается.