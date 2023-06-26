Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?

Курс доллара превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Реагируя на события выходных, курсы основных валют к рублю резко подскочили в первые минуты торгов на Мосбирже в понедельник, 26 июня.

Доллар превысил 87 рублей впервые более чем за год — в прошлый раз на этом уровне американская валюта находилась лишь 29 марта прошлого года. Евро и юань также установили максимумы за несколько месяцев. Европейская валюта пробила отметку в 94 рубля впервые с 25 апреля 2023 года, юань стал свыше 12 рублей впервые с 7 апреля.

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

На закрытии торгов на Мосбирже 23 июня доллар стоил 84,7 рубля, а евро 92,3 рубля, и по состоянию на 11:00 по московскому времени 26 июня российская валюта полностью отыграла утренние потери. Доллар опускался до 84,69 рубля, юань — до 11,7 рубля.

В субботу курсы росли еще больше

Вечером в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично обвинил Минобороны в ракетном ударе по позициям своей группировки, а затем выдвинулся с колонной военной техники в сторону Москвы. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК.

На этом фоне в ночь на 24 июня Генеральная прокуратура завела уголовное дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже. В некоторых российских регионах, включая Москву, объявили режим контртеррористической операции (КТО).

Биржевые валютные торги в выходные не велись, но на фоне политических событий в стране и потенциального роста спроса на валюту банки и криптобиржи резко взвинтили курсы доллара и евро. Уже утром субботы банки просили в среднем 90 рублей за американскую валюту и 100 рублей — за европейскую.

В воскресенье ситуация начала стабилизироваться

К вечеру 24 июня российским властям при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко удалось убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить колонны. Двигавшийся на Москву Пригожин развернул технику в обратном направлении и пообещал вместе с бойцами вернуться в полевые лагеря. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против главы ЧВК будет прекращено, а сам он «уйдет в Беларусь».

В связи с деэскалацией обстановки в стране утром 25 июня российские банки снизили курсы основных валют сразу на несколько рублей

Так, в 12:00 по московскому времени в приложении «Тинькофф» можно было купить доллары по 89,4 рубля (против 91,1 рубля накануне) и евро по 97,4 рубля (по сравнению с 99,25 рубля), писал РБК. Сбер понижал курсы 25 июня дважды. За день стоимость доллара в банке упала с 90,09 до 88,33 рубля, евро — с 96,06 до 94,16 рубля.

Основания для ослабления рубля по-прежнему есть

Скачки курса российской валюты были неизбежны, однако связаны они больше с эмоциональными, а не с фундаментальными факторами, рассказал «Известиям» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков в разговоре с «Ведомостями» накануне предсказывал, что волатильность рубля, наблюдавшаяся в выходные, в некоторой степени отразится на биржевых торгах 26 июня, однако подчеркнул, что «для инвесторов история в целом исчерпана» и в понедельник рынок будет жить «обычными торгами». Этот прогноз подтвердился тем, что к 11 часам понедельника рубль вернулся к уровням пятницы.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эксперт также допустил, что некоторые российские экспортеры захотят воспользоваться ослаблением рубля и увеличить доходность и продадут часть выручки в иностранной валюте. Увеличение предложения валюты на бирже окажет поддержку рублю. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что сдерживающее влияние на курсы доллара и евро окажет налоговый период. Он обычно начинается в 20-х числах месяца — экспортеры продают валюту и покупают рубли, чтобы заплатить налоги.

Однако этот фактор вряд ли сможет полностью стабилизировать курс российской валюты, продолжает Галактионов. Негативный тренд для рубля поддерживается снижением цен на нефть и ростом неопределенности, объяснил эксперт. Кроме того, понижательное давление на рубль может оказывать отсутствие положительной динамики в нефтегазовых доходах бюджета. По оценке Буйволова из «БКС Мир инвестиций», в начале недели доллар закрепится в диапазоне 84-87 рублей.