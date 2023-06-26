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07:16, 26 июня 2023Экономика

Курс доллара резко вырос

В начале торгов на Мосбирже курс доллара превысил 86,5 рубля, евро подошел к 95 рублям

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Доллар и евро резко укрепляются по отношению к рублю в начале торгов в понедельник, 26 июня. В первые минуты после начала сделок курс американской валюты дошел до 86,77 рубля, европейской — до 94,8 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 7:15 доллар скорректировался до 86,24 рубля, евро — до 94,17 рубля. Резкое ослабление российской валюты, как минимум в начале торгового дня, было ожидаемым на фоне событий минувших выходных.

Вечером в пятницу, 23 июня, руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинили российскую армию в ударе по своим частям и пообещал наказать виновных. На следующие сутки бойцы его подразделений прибыли в Ростов-на-Дону, а затем отправились в сторону Москвы. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин определил происходящее как мятеж и предательство. Переговоры с Пригожиным в течение суток вел президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего глава ЧВК Вагнер согласился отвести свои части от городов. По оценке Telegram-канала Baza, в сторону Москвы двигались более тысячи единиц военной техники.

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    Платон Щукин
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