Российские банки резко подняли курсы доллара и евро

Крупнейшие российские банки подняли курсы обмена валют, доллар стоит 90 руб, евро — 100

В Госдуме спрогнозировали ситуацию на валютном рынке России

Начало событий в новости В Госдуме спрогнозировали ситуацию на валютном рынке России

В крупнейших российских банках резко выросли курсы обмена основных валют. Об этом сообщает РИА Новости.

Доллар в среднем предлагается за 90 рублей, евро — 100 рублей.

Согласно данным агентства, самый высокий курс отмечен в Росбанке. Там доллар стоит 105 рублей, евро продается за 115 рублей.

Ниже всех курс обмена валют установлен Промсвязьбанком, который продает доллар за 84,87 рубля и евро за 93,06 рубля.

Ранее 24 июня глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что валютный рынок в России скоро успокоится, объективные причины для роста курса доллара отсутствуют. По его прогнозу, в текущей ситуации выгоднее продавать валюту, чтобы заработать. Он посоветовал не приобретать ее на фоне роста обменных курсов.