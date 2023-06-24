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12:18, 24 июня 2023Экономика

Российские банки резко подняли курсы доллара и евро

Крупнейшие российские банки подняли курсы обмена валют, доллар стоит 90 руб, евро — 100
Начало событий в новости В Госдуме спрогнозировали ситуацию на валютном рынке России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В крупнейших российских банках резко выросли курсы обмена основных валют. Об этом сообщает РИА Новости.

Доллар в среднем предлагается за 90 рублей, евро — 100 рублей.

Согласно данным агентства, самый высокий курс отмечен в Росбанке. Там доллар стоит 105 рублей, евро продается за 115 рублей.

Ниже всех курс обмена валют установлен Промсвязьбанком, который продает доллар за 84,87 рубля и евро за 93,06 рубля.

Ранее 24 июня глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что валютный рынок в России скоро успокоится, объективные причины для роста курса доллара отсутствуют. По его прогнозу, в текущей ситуации выгоднее продавать валюту, чтобы заработать. Он посоветовал не приобретать ее на фоне роста обменных курсов.

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    Любовь Ширижик
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