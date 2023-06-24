В Госдуме спрогнозировали ситуацию на валютном рынке России

Депутат ГД Аксаков заявил, что причин для роста курса доллара нет

Валютный рынок в России скоро успокоится, причины для роста курса доллара отсутствуют. Об этом ТАСС заявил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его прогнозу, в текущей ситуации выгоднее продавать валюту, чтобы заработать.

Депутат посоветовал не приобретать ее на фоне роста обменных курсов.

20 июня кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что совокупность ряда факторов пока не дает рублю укрепиться, однако небольшой рост национальной валюты возможен в конце месяца. На ее укрепление способны сыграть продажи валютной выручки — экспортеры будут платить налоги, и им придется продавать валюту, чтобы купить рубли и расплатиться с бюджетом.