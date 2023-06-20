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07:00, 20 июня 2023Экономика

Рублю предрекли укрепление

Экономист Григорьев спрогнозировал укрепление рубля в конце месяца

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

Совокупность ряда факторов пока не дает рублю укрепиться, однако небольшой рост национальной валюты возможен в конце месяца, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

19 июня в начале торгов на Московской бирже доллар фиксируется на отметке в 84 рубля, евро — выше 92 рублей.

Рубль может немного подрасти в последнюю неделю июня, полагает Григорьев. Дело в том, что на укрепление национальной валюты способны сыграть продажи валютной выручки — экспортеры будут платить налоги, и им придется продавать валюту, чтобы купить рубли и расплатиться с бюджетом.

«Остальное будет, конечно, зависеть от макроэкономических факторов, то есть сбалансированности экспорта и импорта, вообще, от сбалансированности исходящих и входящих платежей в юанях в российско-китайских отношениях и других глобальных факторов», — сказал экономист.

Курс доллара от TradingView

На ослабление курса рубля влияют падающие цены на нефть. В начале июня Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, ожидая, что такой объем стабилизирует рынок, однако партнеры по ОПЕК+ не поддержали инициативу. Поэтому стоимость нефти продолжила снижаться — сорт Brent упал ниже 72 долларов за баррель.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ослабление курса рубля изменит уровень цен в стране. Она уточнила, что обычно снижение курса нацвалюты разгоняет инфляцию в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики этот процесс может затянуться.

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    Екатерина Смирная
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