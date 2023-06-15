Набиуллина предсказала ускорение роста цен из-за ослабления рубля

Набиуллина: недавнее ослабление курса рубля повлияет на уровень цен в России

Недавнее ослабление курса рубля к основным валютам повлияет на уровень цен в России, предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что обычно ослабление нацвалюты приводит к ускорению инфляции в последующие несколько месяцев, но в текущей ситуации влияние на цены может быть дольше, чем раньше, из-за структурной перестройки экономики.

«То ослабление курса, которое произошло, конечно, будет переноситься в цены, но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли в силу того, что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и так далее», — предсказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ будет следить за ситуацией и учитывать ее при принятии решений по ключевой ставке.

13 июня курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей, что стало максимумом с апреля прошлого года. Евро пробил отметку в 90 рублей, а юань приблизился к уровню 11,8 рубля. Давление на рубль оказали падающие цены на нефть. Российская валюта снижается с декабря 2022 года.