Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы

Курс доллара достиг 83,4 рубля, евро вырос до 91,2 рубля

В ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 7 апреля, доллар и евро достигли рекордных значений за год. Американская валюта подорожала до 83,4 рубля, европейская — до 91,2 рубля.

Рубль начал стремительно слабеть к главным валютам в начале недели. С 31 марта доллар прибавил 5,8 рубля, а евро вырос на 6,6 рубля. Годового максимума достиг и юань, пробив отметку в 12 рублей.

Стечение обстоятельств

Курс рубля падает вопреки резкому росту нефтяных котировок, начавшемуся после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты заявляют, что к текущему ослаблению российской валюты привели сразу несколько факторов. Прежде всего на курс повлияло сокращение нефтегазовых доходов из-за западных санкций. По предварительной оценке Минфина, в первом квартале 2023 года они упали на 45 процентов в годовом выражении, до 1,635 триллиона рублей. Российский бюджет стал получать меньше денег от продажи топлива на фоне низкой стоимости нефти Urals и сокращения экспорта газа.

на 45% снизились нефтегазовые доходы бюджета в первом квартале 2023 года

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин добавил, что стоимость российской нефти по итогам первых трех месяцев года оказалась на четверть ниже запланированного среднего показателя на год, поэтому с точки зрения бюджета ослабление рубля выглядит оправданным.

Кроме того, аналитики отмечают, что рубль снижается после завершения в России налогового периода, которое заставляло экспортеров продавать вырученную валюту. На этом фоне рубль рос, однако, когда все сборы были выплачены, предложение валюты на рынке резко сократилось.

Важно и то, что многие иностранные компании, имеющие бизнес в России, продолжают избавляться от местных активов. Они повышают спрос на валюту внутри страны, так как им необходимо конвертировать рубли для их вывода в свои юрисдикции. В частности, со снижением рубля совпало данное нефтегазовой компании Shell разрешение продать свои активы на Дальнем Востоке и вывести из России более миллиарда рублей.

Эксперты также обратили внимание на растущий дефицит юаней у российских банков. В последние недели они стали чаще покупать у ЦБ китайскую валюту через валютный своп. Это обстоятельство ограничивает предложение юаня на бирже и подталкивает вверх курсы всех валют.

Рубль падает даже вопреки действию бюджетного правила, увеличивающего предложение иностранной валюты на российском рынке. С 7 марта по 6 апреля ЦБ было поручено продать на внутреннем рынке юани на 119,8 миллиарда рублей.

Официальный прогноз

Министр финансов России Антон Силуанов связывает ослабление рубля в первую очередь с внешнеэкономической конъюнктурой. «Изменения курса связаны с притоками и оттоками валюты в нашу страну. Притоки и оттоки связаны с торговым балансом, сколько продали, сколько приобрели. Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо чуть с сокращением экспортной выручки. (…) Это показатель изменения торгового баланса, это закономерно», — заявил глава Минфина. Однако он выразил уверенность, что рубль вскоре начнет укрепляться из-за увеличения нефтегазовых доходов.

Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну Антон Силуанов министр финансов России

В то же время в апреле стало известно, что в новой версии прогноза социально-экономического развития России власти резко ухудшили прогноз по среднему курсу рубля на 2023 год — с 68,3 до 77 рублей за доллар.

Один из высокопоставленных источников «Ведомостей» отметил, что фундаментальные показатели российской экономики, в частности платежный баланс, говорят о том, что в ближайшие месяцы доллар будет на уровне 65-70 рублей. Ослабление рубля он объяснил низким уровнем продажи валюты экспортерами, выводом средств населением, а также продажей бизнеса в России иностранными компаниями.