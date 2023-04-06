Снижение рубля к доллару объяснили

Bloomberg: продажа бизнеса Shell и вывод за рубеж $1 млрд привели к снижению курса рубля

Новости о том, что Shell выводит за рубеж более одного миллиарда долларов рублевой прибыли от продажи проекта на Дальнем Востоке, спровоцировали падение российской валюты до минимума за год. Об этом сообщает Bloomberg.

На фоне введения международных санкций в России запретили иностранным компаниям продавать свои активы в стране без одобрения специальной правительственной комиссии. Для согласования сделки зарубежному бизнесу нужно предоставить 50-процентный дисконт и перечислить десятую часть от суммы сделки в бюджет.

В 2022 году объем продаж активов иностранного бизнеса в России составил от 15 до 20 миллиардов долларов. В 2023 году прошли сделки по продаже норвежского отеля Wenaas Hotel Russia ПАО «АФК Система» за 200 миллионов евро (218 миллионов долларов), 11 заводов Henkel AG & Co. и российского подразделения Nokian Tyres. Процесс одобрения продажи активов иностранцами непрозрачен, и в условиях низкой ликвидности на валютном рынке эти сделки приводят к повышенной волатильности и снижению курса рубля, объяснил стратег московской компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

В начале апреля стало известно, что британско-нидерландская Shell получит 94,8 миллиарда рублей за долю в российском проекте «Сахалин-2» и сможет вывести деньги из страны. Долю компании выкупит «НОВАТЭК», которая уже подала заявку в правительство.

К 6 апреля на торгах Мосбиржи курс доллара приблизился к годовому рекорду, превысив 80 рублей впервые с 18 апреля 2022-го. Аналитики объяснили это завершением налогового периода, соотношением экспорта и импорта в денежном выражении и санкциями в отношении российской нефти.

Среди причин ослабления рубля называют также дефицит юаней у российских банков. В последние недели они стали покупать у ЦБ китайскую валюту через валютный своп — сделку, предполагающую обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов. ЦБ запустил этот инструмент еще в январе, но в последнее время китайской валюты стало не хватать.