Власти РФ обязали покидающие страну фирмы из недружественных стран делать взнос в бюджет

Фирмы из недружественных стран, которые решили покинуть российский рынок, теперь обязаны платить в федеральный бюджет РФ не менее 10 процентов от половины рыночной стоимости продеваемых местных активов, постановила подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Выписку из протокола ее заседания опубликовал Минфин.

Если зарубежная компания продает российские активы со скидкой более 90 процентов, размер взноса в бюджет будет больше — 10 процентов от полной рыночной стоимости активов.

Таким образом правительственная комиссия скорректировала опубликованные в декабре условия выдачи разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Тогда она обязала уходящие из России фирмы продавать свои активы дисконтом не менее 50 процентов от их рыночной стоимости, а также соглашаться на рассрочку платежа за активы на 1-2 года или перечисление в федеральный бюджет не менее 10 процентов от суммы сделки.

Как подсчитали в IBC Real Estate, к марту из России решили уйти 139 международных компаний. Аналитики отслеживали только те отрасли, где иностранный бизнес был представлен наиболее широко. Еще 19 процентов из учтенных 419 компаний передали бизнес местному топ-менеджменту, и он продолжил работать под новыми брендами. 6 процентов частично приостановили работу (например, фармкомпании, которые поставляют лишь необходимые лекарства), 4 процента отказались от инвестиций, 1 процент компаний национализировали, а оставшийся 1 процент возобновил работу.