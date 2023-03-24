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13:58, 24 марта 2023Экономика

Подсчитано количество ушедших из России международных компаний

IBC Real Estate: к марту 2023 года уйти из России решили 139 международных компаний

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

К марту 2023 года из России решили уйти 139 международных компаний. Об этом со ссылкой на данные IBC Real Estate сообщает VPost.

Аналитики отслеживали международные компании из сферы ритейла, производства, услуг, медиа, финансов, логистики и девелопмента, присутствующие более чем на пяти рынках. Кроме того, в подсчетах были учтены только те отрасли, где иностранный бизнес был представлен наиболее сильно.

Из 419 представителей международного бизнеса, учтенных в исследовании, 139 фирм (33 процента) решили окончательно уйти из России. При этом свернуть бизнес в стране компаниям из «недружественных» стран непросто — они должны получать разрешение правительственной комиссии на продажу активов. Также от них требуют дисконт в 50 процентов и на выбор рассрочку платежа за активы на один-два года или перечисление в бюджет десятой части от суммы сделки.

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Еще 19 процентов компаний передали бизнес местному топ-менеджменту, и он продолжил работать под новыми брендами. 6 процентов частично приостановили работу (например, фармкомпании, которые поставляют лишь необходимые лекарства), 4 процента отказались от инвестиций, 1 процент компаний национализировали, а оставшийся 1 процент возобновил работу.

С августа 2022-го по март 2023-го число компаний, объявивших о приостановке бизнеса в России, но не определившихся, что с ним делать дальше, сократилось с 65 до 36 процентов. По прогнозам экспертов, к концу года они окончательно решат, продолжать ли работу в стране и что делать с активами.

Больше половины японских компаний (60,6 процента) частично или полностью приостановили деятельность в России в 2022 году. Ранее на местном рынке было представлено 198 фирм, говорят данные Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). 35,4 процента японских предприятий продолжили работу в обычном режиме, а еще минимум четыре процента полностью ушли с российского рынка или приняли решение об этом.

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Вячеслав Агапов
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