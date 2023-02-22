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14:59, 22 февраля 2023Экономика

Больше половины японских компаний приостановили работу в России

JETRO: 60,6 процента японских компаний приостановили работу в России в 2022 году

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Больше половины японских компаний (60,6 процента), работающих в России, частично или полностью приостановили деятельность в стране в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные опроса 198 компаний Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO), на который ссылается ТАСС.

Ключевыми причинами для приостановки работы стали изменение политики по отношению к России со стороны штаб-квартир/представительств в Европе (в 61,7 процента случаев) и добровольное ограничение деятельности из-за опасения репутационных рисков, связанных с конфликтом на Украине (60 процентов). Также 48,3 процента респондентов заявили о перебоях в цепочках поставок продукции в Россию на фоне санкций.

При этом 35,4 процента опрошенных японских предприятий продолжили работу в России в обычном режиме. А как минимум четыре процента уже полностью ушли с российского рынка или приняли решение об этом.

JETRO подчеркивает, что определить дальнейшее развитие ситуации на российском бизнес-рынке сложно, однако признает, что за последние шесть месяцев число компаний, принявших решение приостановить деятельность в России, возросло.

В то же время власти Японии сохраняют в правительстве пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией, поскольку он, помимо прочего, будет помогать японским компаниям в уходе с российского рынка.

Данил Дмитриев
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