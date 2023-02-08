В Японии сохранят пост «российского» министра для помощи уходящим компаниям

В Японии сохранят пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией, заявил премьер

Власти Японии намерены сохранить в составе правительства министра по экономическому сотрудничеству с Россией, поскольку он, помимо прочего, будет помогать японским компаниям в уходе с российского рынка, заявил премьер страны Фумио Кисида. Его слова приводит ТАСС.

Кисида, выступая в парламенте, ответил на вопрос экс-главы правительства Ёсихико Ноды, который назвал странным сохранение специального поста, особенно учитывая, что Токио сейчас председательствует в G7, которая давит на Москву из-за военных действий.

«Мы считаем необходимым предоставлять информацию и консультации компаниям, которые инвестировали в соответствии с планом сотрудничества [предложенным экс-премьером Японии Синдзо Абэ в 2016 году — прим. «Ленты.ру»], а также оказывать помощь для плавного ухода в зависимости от обстоятельств», — пояснил Кисида, добавив, что упразднение поста не обсуждается, хотя отношения с Москвой изменились.

Нода, задававший вопрос, после заявления Кисиды иронически предложил иное название для поста — «ответственный за уход из России», а не «ответственный за экономическое сотрудничество с Россией».

Должность особого министра появилась в Японии в 2016 году в период улучшения отношений Москвы и Токио. Тогда бывший премьером Абэ предложил план из восьми пунктов, предполагавший развитие экономического и гуманитарного сотрудничества. Пост по совместительству с тех пор занимает министр экономики, торговли и промышленности.